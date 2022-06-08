كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة؟

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يؤثر على لبنان طقس اعتيادي، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً وتدريجيا بدءا من الغد مع احتمال تساقط بعض الامطار الاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين 20 و 28 درجة بقاعا بين 14 و 33 درجات وعلى الـ 1000متر بين 15 و 24 درجات

- الجو : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال الغربية في القسم الثاني من النهار

- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80 ??

- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1010 hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين 10 و 30 درجة ساحلا 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 30كم/س

الجمعة: قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً تتراوح بين 10 و 30 درجة ساحلا 15 و 34 بقاعاً وبين 17 و 26 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 30كم/س