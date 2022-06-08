الجيش اللبناني: عمليات المداهمة لم تنتهِ عند هذا الحد

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كشف مصدر أمني أن الجيش اللبناني وسَّع ملاحقاته للمطلوبين وتجار المخدرات في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات المداهمة لم تنتهِ عند هذا الحد، وستبقى متواصلة بعناية وانتقائية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ولن تستثني أحداً من هذه العمليات، من التجار والمطلوبين والعابثين بالأمن.

وأشار المصدر لـ"الشرق الاوسط" إلى أن هناك عمليات متابعة مدروسة ستتواصل، مع أولوية الحفاظ على أمن المدنيين، موضحاً أن الملاحقات ليست آنية؛ لكنها مستمرة لما خلَّفته من انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني وجيل الشباب وطلاب المدارس، وفي المناطق الشرقية من لبنان والضاحية