living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ميقاتي في رسائل ودّ واستهداف.. تبقى الكهرباء بالتراضي عيبه!

8
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لموقع tayyar.org أن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بعث برسائل الى عدد من المسؤولين يبدي فيها رغبة في تولي رئاسة الحكومة المقبلة، طارحاً في الوقت عينه تصوّره للتركيبة العتيدة وللمهام المنتظرة.

وخلافا لما يجري تسويقه، نفت المصادر ما يقال عن شروط وضعها ميقاتي، لافتة الى أن رغبته الشديدة في تكليف رابع تتعدى أي اشتراط، وهو لهذه الغاية أبدى ليونة لافتة في رسائله، وحمّلها ودّا لشخصيات يجافيها علنا ويتودد اليها خفاءً.

وكشفت المصادر لموقع tayyar.org أن فريق رئيس الحكومة المستقيل يعتمد استهداف مرشحين لرئاسة الحكومة رغبة في إحراجهم لإخراجهم من السباق، من خلال:

١-وضعهم تحت الضوء، كما فعل ميقاتي في اطلالته التلفزيونية الأخيرة، معددا كمرشحين محتملين كلا من وزير الداخلية بسام المولوي والنواب أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وفؤاد مخزومي والسيد عامر البساط (نسيب الرئيس فؤاد السنيورة).

٢-استهداف ممنهج غير مباشر لمرشحين آخرين، من ضمنهم وزراء في الحكومة، من خلال إثارة شبهات حول أدائهم الوزاري وتسجيلها في المحاضر الرسمية، أو وصمهم سياسيا وحزبيا.

وأشارت المصادر الى أن هذا السلوك متّصل اتصالا وثيقا برغبة ميقاتي في استبعاد اي منافس له، وخصوصا الجديين منهم.

لكن المصادر عينها تحدثت عن خطأ ارتكبه ميقاتي في ملف الكهرباء من شأنه التأثير سلبا عليه، وهو ناتج من استعجاله اتفاقا بالتراضي، من تداعياته أنه ترك امتعاضا فرنسيا على مستوى رفيع أُبلغ رسميا الى شركة كهرباء فرنسا EDF التي جرى لفت نظرها الى ضرورة التنبّه والتيقّظ قبل السير في أي اتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية تعوزه الدقة والشفافية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout