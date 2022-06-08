اللواء: وزارة الداخلية توزع مئات الملايين لمحظوظين... و الباقي ينتظر

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وكأن لا أزمة في لبنان ولا استعصاء مالي بحق موظفي القطاع العام.

هذا ما يتضح من قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي صرف مكافآت مالية وفق مسمى بدل أتعاب لشكر كبار موظفي الوزارة ومستشاريها على الجهود التي بذلوها في العملية الأنتخابية، والتي شملت موظفين وضباطاً، وما يزال رؤساء الأقلام ينتظرون.

وفي الوثائق التي حصلت «اللواء «على بعضها يبرز تقاضي مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس بدل أتعاب بقيمة ١٤٠ مليون ليرة والعقيد ايمن مشموشي ١٢٠ مليون ليرة في حين تقاضت المستشارة الإعلامية للوزير فانيسا متى ٩٠ مليون ليرة .

وجرت عملية الدفع وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزير مولوي وفقاً لما يلي:

> قرار رقم 575

المادة الأولى: تعطى السيدة فاتن علي يونس المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين (رقمها الآلي 26527) بدل اتعاب وقدره /140.000.000/ ل.ل. مائة واربعون مليون ليرة لبنانية للسبب المبين أعلاه.

المادة الثانية: تدفع قيمة بدل الاتعاب من السلفة الطارئة المعطاة بموجب القرار رقم 465/2 تاريخ 12/5/2022 على التنسيب التالي:

(1-7-360-16-9-9) نفقات اجراء الانتخابات النيابية العامة لعام 2022.

> قرار 577

المادة الأولى: يعطى كل من الضباط والسيدات والسادة الواردة اسماؤهم ادناه بدل اتعاب وفقاً للمبلغ المبين تجاه اسم كل منهم:

متسلسلا لرقم الآلي الاسم والشهرة المبلغ ل.ل.

1213628المقدم ايمن محمّد مشوشي120.000.000

2213623العميد محمّد عبد الرحمن الشيخ60.000.000

3213647العقيد غسّان محمد عثمان20.000.000

4213648السيدة فاليسا فارس متى90.000.000

555825السيدة نجوى سويدان فرح30.000.000

6213630المقدم طارق مكنا20.000.000

7الرائد حسان دياب30.000.000

8النقيب كريم توفيق15.000.000

385.000.000



/385.000.000/ ل.ل. فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

يُشار إلى ان السيدة فاليسا متى مستشارة إعلامية للوزير مولوي.