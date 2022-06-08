الجمهورية: ميقاتي هو المرشح الوحيد؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر مطلعة على جانب من الاتصالات لـ»الجمهورية» انّ الرئيس نجيب ميقاتي هو المرشح الوحيد لتأليف الحكومة الجديدة حتى الآن.

وكشفت «انّ عملية التكليف ليست مرتبطة بأيّ ملف آخر على الاطلاق، وهي استحقاق سيحصل في حدّ ذاته بعيداً عن تفاهمات مسبقة او ضمانات او غيرها من الامور المرتبطة بالتأليف، والتي تُنشَر وتُبثّ في بعض وسائل الاعلام.

أمّا شكل الحكومة، فرجّحت المصادر ان يعمل ميقاتي، في حال تكليفه، على تأليف حكومة شبيهة بالحالية، من دون ان يعني ذلك انه سينجح في هذه المهمة.