عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 حزيران 2022

A + A -

الأخبار: حزب الله «يقارب» ملفّ الترسيم وكلمة لنصر الله غداً: إسرائيل تحفر ولبنان ينتظر هوكشتينسياسة

السنيورة لمجموعة العشرين: أنا انتصرت!سياسة





الديار: استنفار لبناني رسمي لمواكبة زيارة «مصيرية» لهوكشتاين الى بيروت

قوى «التغيير» تفرض التصويت في انتخابات اللجان : وداعاً للتسويات المعدّة مسبقاً

عون غير مُستعجل على الاستشارات... وأسعار المحروقات تُحلّق



البناء: الترسيم إلى التريّث لأسبوع بانتظار هوكشتاين… وحزب الله يكلّف الموسويّ… ونصرالله غداً / لبنان يرفض المقترح الأميركيّ… ويشترط وقف العمل في كاريش لاستئناف التفاوض / كما في الرئاسة ونائب الرئيس وهيئة المكتب… في اللجان عودة القديم… والتغيير ظاهرة صوتيّة

النهار: لبنان "الموعود" بالوسيط الأميركي: أي موقف؟

الجمهورية: لبنان وإسرائيل ينتظران هوكشتاين

إستكمال إنتخاب اللجان الجمعة

نداء الوطن: هوكشتاين يريد "جواباً خطياً": زيارة بيروت يجب أن تكون "حاسمة"

تقرير الجيش "بديهي": عون طلبه لمزيد من "المَرْجَحة"!

اللواء: عودة الوسيط الأميركي الإثنين.. وارتفاع لهجة الحرب قبل التفاوض!

«ماراتون» اللجان يمتد إلى الجمعة.. وعقدة الطاقة تؤخّر الإستشارات الملزمة

l'orient le jour: Frontière maritime : les calculs du Hezbollah