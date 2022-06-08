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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 حزيران 2022

8
JUNE
2022
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز إنه إضافة للمؤشرات السلبيّة التي يحملها الصخب الإعلامي ثمة إشارات إيجابية تعبّر عن قوة لبنان فسفينة الاستخراج بقيت جنوب الخط 29 ولا تبدو مستعجلة للمباشرة بالعمل وتفادي المواجهة يحكم كيان الاحتلال وكأن الأمر كله كان لتسريع التفاوض.


خفايا

قال مصدر نيابيّ إن نواب التغيير حتى الآن يستغرقون في الظاهرة الصوتيّة على حساب الظاهرة التصويتيّة فيخسرون فرصاً للإسهام في مطابخ المجلس. ويستغرب المصدر أن يظهر نواب التغيير الأكثر إقطاعيّة لا الأكثر ديمقراطيّة حيث يفرض نائب واحد على زملائه إيقاعه ترشيحاً وانسحاباً.

 

 

 

 اللواء: أسرار

همس
وعد مرجع بارز مرجعاً كبيراً بأن يبذل محاولة، لإعادة بناء الثقة مع رئيس تكتل نافذ..


غمز
أضعف تسريب مكافآت انتخابية من حظوظ وزير سيادي، كان طامحاً لتبؤ مركز قيد البحث..


لغز
تلقَّى موظف رقابي رفيع تطمينات ثابتة من منع النيل منه على خلفية أدائه في ما خص المناقصات!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تردّد أنه تم عقد اجتماع في مكتب رئيس المجلس الدستوري لدراسة بعض الطعون المنوي تقديمها بنتائج الانتخابات النيابية، وهو ما يعتبر مخالفة لموجب التحفظ وعدم إعطاء رأي مسبق في الطعون.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

ثلاث زيارات هامة
توقفت مراجع ديبلوماسية عند ثلاث زيارات هامة شهدتها عاصمة كبرى من أجل فهم خلفياتها وما انتهت اليه على أكثر من مستوى.


منسوب الإستثمار السياسي علا على الكلام المنطقي
قالت جهات رسمية أن الضجة التي قامت حول استعداد إسرائيل لاستخراج الغاز من حقل» كاريش» علا فيها منسوب الإستثمار السياسي على الكلام المنطقي.


القصة قصة وقت
يعتقد نائب مخضرم أن النواب التغييريين سيكتشفون قريباً أن روما من فوق غير روما من تحت والقصة قصة وقت.

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