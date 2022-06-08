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نداء الوطن: هوكشتاين مصمم على أن تكون زيارته إلى لبنان منتجة وحاسمة

8
JUNE
2022
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

آثرت وزارة الخارجية الأميركية عدم تأكيد زيارة هوكشتاين لبيروت واكتفى متحدث باسمها تعليقاً على إعلان بري موعد الزيارة بالقول لقناة "الحرة": "ليس لدينا أي شيء نضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس أمس" الأول، في إشارة إلى تصريح برايس الذي جاء فيه: "ليس لديّ أي إعلان عن سفر هوكشتاين في هذا الوقت".

وفي هذا الإطار، نقلت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ الوسيط الأميركي لا يبدو في وارد تأكيد زيارته لبنان "قبل التأكد من أنه سيحصل على جواب خطي رسمي من الجانب اللبناني على الطرح الخطي الذي سبق أن حمله معه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت"، كاشفةً أن "هوكشتاين حريص على المضي قدماً في الوساطة الحدودية بين لبنان وإٍسرائيل لكنه في الوقت نفسه مصمم على أن تكون أي زيارة جديدة يقوم بها إلى لبنان منتجة وحاسمة في تحديد الخيارات والمواقف من جانب المسؤولين اللبنانيين...".

نداء الوطن
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