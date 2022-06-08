البناء: "التغيير" ظاهرة صوتيّة في البرلمان

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نيابياً جاءت نتائج اليوم الماراتوني الطويل لمجلس النواب في تشكيل اللجان النيابية بنتيجة الجلسة الماضية ذاتها التي تضمنت انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب لمجلس النواب، سواء لجهة ظهور نواب التغيير كظاهرة صوتيّة لا تصويتيّة وعجزهم عن تظهير حضور فاعل في العمل المجلسيّ، لحساب الاكتفاء باستخدام منبر المجلس للمشاغبة والمشاكسة الشكليّة التي لا تغير ولا تبدل شيئاً، او لجهة النتائج التي أعادت القديم، كما حدث في جلسة الأمس، وكما ضاعت فرص تمثيل الكتلة التي تتزعمها النائبة بولا يعقوبيان بنيل موقع فاعل في جلسة الثلاثاء الماضي قادت نواب كتلتها في مسار مشابه هذا الثلاثاء مكتفية معهم بخوض معارك تعليقات وتشاوف ومعارك كلاميّة، وخسارة فرص التحوّل الى عامل مؤثر مجلسياً، وما تعنيه الظاهرة التصويتيّة لا الظاهرة الصوتيّة.