الديار: أسعار المحروقات تحلق... والسبب؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في هذا الوقت وفيما ينشغل المسؤولون بالاستحقاقات السياسية، يتواصل الانهيار من دون مكابح، فرغم استقرار سعر صرف الدولار نوعا ما عند حدود الـ27 ألف و 500 ليرة، تسجل أسعار المحروقات أسعارا خيالية اذ وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 642000 اي باضافة 18000، كما صفيحة البنزين 98 أوكتان 653000 (+18000)- مازوت: 643000 (+24000) - غاز: 362000 (-3000).

وردت مصادر معنية بالقطاع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع للتطورات الخارجية وبخاصة الكباش الغربي – الروسي نتيجة حرب اوكرانيا، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان لا سقف لارتفاع المحروقات في المرحلة الراهنة تماما كما ان الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف مرحلي والارجح اننا سنكون على موعد مع ارتفاع جديد منتصف الشهر وان كنا نستبعد قفزات كبيرة كالتي شهدناها قبل اسبوعين.