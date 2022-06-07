غادة عون: للأسف يا ريس شادي مش فرقانة معهم، مش مهم اذا القضاء بيحاسب ام لا المرتكبين

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غردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر بالقول: "

أعترف بأنني خرقت موجب التحفظ...عندما يتعرض وطني وشعبي لأحقر عملية احتيال في التاريخ الحديث....عندما تنهب أموال "صغار المودعين" فيما تهرب أموال "كبار المودعين"...عندما يحرم أطفال شعبي الذي أحكم باسمه من "علبة حليب"

للاسف يا ريس شادي مش فرقانة معهم مش مهم اذا القضاء بيحاسب ام لا المرتكبين مش مهم نرجع اموال المودعين مش مهم نرجع الاموال المحولة الى الخارج بحماية نافذين معروفين في ظل غياب الكابيتال كونترول.كل هيدا مش مهم المهم الآن موجب التحفظ ونخلص من غادة عون".