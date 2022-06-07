جلسة انتخاب اللجان تستأنف السادسة مساء بعد انتخاب لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة وفوز 5 لجان بالتزكية

A + A -

يستأنف مجلس النواب جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية، عند الساعة السادسة مساء، بعدما تم انتخاب لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة، وتم التوافق على خمس لجان فازت بالتزكية: الخارجية والمغتربين، الاعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل وحقوق الانسان.

وقد استغرق انتخاب اعضاء لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل وقتا طويلا، فيما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان ويحق لكل نائب حضور اي جلسة لاي لجنة نيابية، ولقد افسحنا المجال من اجل التوافق، ومع الاسف لم المس هذا الجو. وبالنسبة الى موضوع ترسيم الحدود البحرية، كشف الرئيس بري ان الوسيط الاميركي سيزور لبنان يوم الاحد او الاثنين.



افتتاح الجلسة

فقد افتتح الرئيس بري جلسة انتخاب اللجان النيابية، عملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: غسان حاصباني، جورج عقيص، اشرف ريفي، وائل ابو فاعور. ثم تليت المواد 11 و12 حتى 25 من النظام الداخلي للمجلس.



وقال الرئيس بري: "موضوع اللجان ليس كالجلسة الاولى. علينا ان نقوم بنفس الواجبات، ويستطيع النائب ان يشارك في لجنة ليس عضوا فيها. لقد افسحنا المجال من اجل التوافق، ومع الأسف لم ألمس هذا الجو وتأكدوا انه من دون التوافق لا يمكن ان ننتهي في اسبوع، واتمنى تخفيف هذا الامر. المطبخ الحقيقي هو في اللجان".

- سليم عون بالنظام: سمعنا آراء مختلفة، نريد تفسيرا للمادة 12.



- الرئيس بري: هناك فرق بين قانون الانتخاب والمادة 44 من الدستور. الموضوع قد حل.



- بولا يعقوبيان بالنظام: هناك موضوع لا يحتمل التأجيل ويتعلق بثروتنا المائية وبالخط 29، وهناك اقتراح قانون معجل مكرر عنه فلنناقش اليوم هذا الاقتراح.



- الرئيس بري: هذا الموضوع لا يمكن الان، فهو ليس بالنظام. آموس هوكشتيان سيأتي يوم الاحد او الاثنين".



اعتراض ضاهر

واعترض النائب ميشال ضاهر على "حرمان طائفة الروم الكاثوليك من رئاسة أي لجنة". وقال: "الأحزاب التي كادت أن تودي بالبلد الى حرب أهلية قبل الانتخابات اتفقت مع بعضها البعض اليوم وتهدر حقوق الطائفة".

وتوجه الى الرئيس بري بالقول: "أتمنى الغاء الطائفية اليوم قبل الغد، ولكن لا يمكن اعتماد المعايير الطائفية والاعراف وعندما يصل الامر الى الكاثوليك يتفق الجميع على تهميشهم".

وطالب نواب الطائفة باتخاذ موقف الى جانبه.



- الرئيس بري: كلامك في محله، هذه الجلسة لانتخاب الاعضاء. اما رؤساء اللجان والمقررون ففي جلسة اخرى.



- جميل السيد بالنظام: "حكي المرة الماضية عن الاوراق الملغاة، بالمنطق طالما هناك امين للسر، لا يجوز ان تتلى اي ورقة تخالف أصول الاقتراع وكأنها تعليمة معممة".



- الرئيس بري: نتيجة الاتصالات التي حصلت، هناك لجان عدد اعضائها 17، ولجان عدد اعضائها 12 واخرى 9.



وشرح الرئيس بري آلية الانتخاب والتصويت والترشح.

- وضاح صادق: أقترح تشكيل لجنتين، لجنة لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ولجنة اخرى لتحديث النظام الداخلي.

- فراس حمدان: أعترض على الطريقة التي وردت فيها الاسماء بالاوراق الموزعة، فهذا الامر يفتقد الى الآلية للترشيح وهي غير واضحة.



المال والموازنة

ثم بدأ الاقتراع لعضوية لجنة المال والموازنة.

وقال الرئيس بري: "جربوا في الادارة والعدل ان تعملوا توافقا".



ماطوسيان: "نحتاج الى 73 ساعة اذا استمر الامر هكذا".



اكرم شهيب: سيخلص عمرنا قبل ما يخلص فرز الاصوات.



وبعد فرز الاصوات فاز لعضوية لجنة المال والموازنة كل من النواب وعددهم 17 ابراهيم كنعان، راجي السيد، علي حسن خليل، ايوب حميد، الان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، ميشال معوص، سليم عون، غادة ايوب، خان طجالوزيان، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، علي فياض، غسان حاصباني، ايهاب مطر، ابراهيم منيمنة

الادارة والعدل

بعدها بوشر بتوزيع الاوراق لانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل وعدد الاعضاء 17 عضوا.

وفاز كل من: جورج عدوان، ابراهيم كنعان، قبلان قبلان، جورج عقيص، اشرف بيضون، علي خليل، مروان حمادة، غادة ايوب، حسن عز الدين، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، جورج عطا الله، علي خريس، عماد الحوت، اسامة سعد، بلال عبد الله، نديم الجميل.

لجان بالتزكية

وقد فازت بالتزكية لجان: الشؤون الخارجية، الاعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الانسان والمرأة والطفل.

الشؤون الخارجية

لجنة الشؤون الخارجية وتضم 17 عضوا: فادي علامة، اغوب بقرادونيان، ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، ميشال الدويهي، الياس خوري، بيار بو عاصي، ناصر جابر، عناية عزالدين، نعمة افرام، رامي فنج، علي عسيران، وائل ابو فاعور، علي عمار، ميشال المر، سليم الصايغ

الاعلام والاتصالات

لجنة الاعلام والاتصالات وتضم 12 عضوا: ابراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، مروان حمادة، رامي ابو حمدان، نقولا صحناوي، غياث يزبك، جيمي جبور، قبلان قبلان، سعيد الاسمر، سيزار ابي خليل، محمد سليمان.



الشباب والرياضة

لجنة الشباب والرياضة وتضم 12 عضوا: سيمون ابي رميا، رائد برو، شربل مارون، غسان عطا الله، وضاح الصادق، هاغوب ترزيان، ينال صلح، بيار بو عاصي، كميل شمعون، جهاد بقرادوني، الياس حنكس، رازي الحاج.



حقوق الانسان

لجنة حقوق الانسان وتضم 12 عضوا: ميشال موسى، ابراهيم الموسوي، اسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون ابي رميا، ميشال الدويهي، قاسم هاشم، علي المقداد، نزيه متى، ملحم خلف، شربل مسعد

المرأة والطفل

لجنة المرأة والطف وتضم 12 عضوا: عناية عز الدين، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، سينتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، اديب عبد المسيح.



رفع الجلسة

وعند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء.