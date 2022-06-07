جمعيّة عدل ورحمة: المحافظة على حبّ الأرض

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زار الأب د. نجيب بعقليني رئيس جمعيّة "عدل ورحمة"، ترافقه الدكتورة لينا رياشي، منسقة البرامج في الجمعيّة، مدير وزارة الزراعة المهندس الاستاذ لويس لحود، لاطلاعه على مشروع "الأمن الغذائي في لبنان" الذي تنفذه الجمعيٌة بالشراكة مع جمعيّة ARMDILLA الايطالية، والممول من مجلس أساقفة إيطاليا.

أطلع الأب بعقليني سعادة المدير عن طريقة العمل وماهية إدارة المشروع الذي يُصار إلى تنفيذه في كل من الاقضية اللبنانية التالية: جبيل، البترون، زحلة، المتن الشمالي، النبطية، بعلبك، الهرمل، والشوف. يتمحور هذا المشروع حول التدريب الزراعي والرعاية المنزلية (تدريب زراعي، تقديم البذور وبعض المعدات الزراعية الصغيرة). يكمن الهدف الأساسي على تحسين الظروف المعيشية للفرد اللبناني، لا سيمّا بعد الانهيار الذي تشهده البلاد، كذلك حماية الأمن الغذائي.

يتمّ العمل مع ٣٠٠ عائلة.

ناشد الأب بعقليني أفراد المجتمع اللبناني التعاون والتضامن، في ما بينهم من أجل المحافظة على حبّ الأرض، التي تحمل كل الخير والبركة والوئام والسلام والتي تحقق بدورها ميزة ورسالة لبنان ألا وهي "العيش معًا ".



أثنى المدير العام على عمل وجهود الجمعية في موضوع حقوق الانسان، كما أشاد بمبادرتها في الانخراط في عملية التنمية المستدامة، من خلال المشروع الزراعي الذي يستفيد منه المواطن اللبناني، مما يحفز المواطنين على التعلق بالأرض وبالهوية الوطنية. وأعرب عن استعداده إلى مدّ يد العون والمساندة الفعلية من أجل ترسيخ ثقافة الأمن الغذائي الذاتي الذي يحتاجه لبنان في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.