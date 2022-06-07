خاص - اللجان النيابية.. القديم على قدمه والتغييريون لم يحققوا!

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علم tayyar.org أن الاتصالات والاجتماعات المكثفة التي سبقت انتخابات اللجان النيابية المقررة اليوم، أسفرت عن ابقاء تلك الرئيسية من دون تغييرات كبيرة، خصوصا على مستوى هوية رؤسائها والمقررين.

وعُلم أن النواب التغييريين الموزعين بين مجموعتين، لم يحققوا كامل الغرض من ترشيحاتهم للجان، وخصوصا الرئيسية منها، بفعل عدم التزام بعضهم طلب المستطاع والمعقول، وهوائية البعض الآخر.



ويستبق عدد من الكتل اجتماع مجلس النواب بلقاءات صباحية من أجل تأكيد التفاهمات التي حصلت، وهي بمعظمها عابرة للاصطفافات الحزبية والسياسية القائمة والتي أفرزتها الانتخابات النيابية.