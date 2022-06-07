أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر نفطيّ إن الحل الأدنى المقبول لترسيم الحدود لا يجب أن يقتصر على اعتماد الخط 23، بل اعتبار المنطقة بين الخطين 23 و29 منطقة حرام لا يمكن التنقيب فيها إلا بالقبول المتبادل. وهذا يعني معادلة قانا مقابل كاريش وإلا سيضيع حقل قانا على لبنان وينال العدو كامل حقل كاريش.



خفايا

توقع مصدر نيابيّ بعد صدور تحذيرات من قوى 14 آذار لنواب التغيير من تبنّي الخط 29 أن تشهد صفوفهم ارتباكاً يسبق موعد الاعتصام المقرّر في الناقورة ودعا للتدقيق في الحضور والغياب لمعرفة مَن تلقى تحذيراً ومَن استجاب؟



اللواء: أسرار

همس

لمس مرجع بعد لقاء آخر، ان القرار ما يزال ضبابياً بانتظار موقف من رئيس تيّار ما يزال يتريث بإعطاء كلمة!



غمز

تسود حالة من البلبلة سوق الصرافة على خلفية تباين في التطبيقات بين الأحياء والشوارع!



لغز

التزمت قوى سياسية وازنة «الصمت البنّاء» إزاء ما جرى ويجري في البقاع، على الخلفيات المعروفة..

نداء الوطن: خفايا

على عكس ما يحاول فعله نواب التغيير لم تسجل محاولات من مجموعة النواب المستقلين لينتظموا في كتلة واحدة أو تكتل من أجل توحيد المواقف على عكس ما كان يتم الترويج له قبل الإنتخابات مع أن بعضهم كان يبشّر بولادة تكتل يضمهم مع نواب التغيير الأمر الذي لم يحصل.

ترى مصادر متابعة أن اختفاء أبو سلة وعدم تمكن الجيش من القبض عليه ربما يعود إلى حصوله على ملاذ آمن من جهة أو شخصية في المنطقة يهمها عدم القبض عليه، وتضيف أن المذكور يعتبر في حكم المنتهي ولا أمل له في الظهور مرة ثانية وسيتحول عبئاً على من يحميه.