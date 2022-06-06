داليا داغر عبر "ضروري نحكي": نعود الى لبنان، إلى يوميّاتنا الصعبة وإلى التفاصيل السياسية المُعقّدة

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مقدّمة ضروري نحكي:

نعود الى لبنان، إلى يوميّاتنا الصعبة وإلى التفاصيل السياسية المُعقّدة.

طوت الإنتخابات صفحتها وفُتحت صفحات الإستحقاقات السياسية الأصعب من الحكومة الى الرئاسة. إجتمع مجلس النواب في جلسته الأولى الثلثاء الفائت فإنتخب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس في جلسة لم تخل من التشويق ومن معالم مرحلة جديدة بدأت ترتسم في الأفق التشريعي.

غدا يقف البرلمان المُنتخب أمام إستحقاق جديد. جلسة لإنتخاب اللجان النيابية، لإنتخاب أعضاء ستّ عشرة لجنة، بعد أن كانت العملية تتمّ بالتوافق منذ إتفاق الطائف وحتّى الأمس القريب. فأمام أيّ مشهد مُعقّد سنكون إذا لم ترتفع أسهم التوافق في اللحظات الأخيرة؟

لبنان المُنشغل بإعادة إنتاج السلطة، من البرلمان الى الحكومة مع اقتراب تحديد موعد الإستشارات النيابية المُلزمة، يقف حائرا أمام مرحلة ضبابية في الإقليم لم تنضج معها أي تسوية بعد، ما يشرّع مصير الإستحقاقات اللبنانية على إحتمالات كثيرة. كما يقف متأهّبا لأيّ تعدّ اسرائيلي على مياهه الإقليمية ونفطه وغازه، مع وصول سفينة الاستخراج الى جنوب حقل كاريش في اسرائيل.

بإختصار المرحلة مُعقّدة والملفّات كثيرة، فهل تُمرّر المرحلة الفاصلة عن إنتخابات الرئاسة بأقلّ الأضرار الممكنة مع تفعيل حكومة تصريف الاعمال إذا ما تعذّر التكليف ومن ثمّ التأليف؟ أم أنّ ما يُحكى عن مسعى فرنسي لتحديث النظام اللبناني سيستبق الأزمات المتوقّعة، ويقينا شرّ الإنهيار الإقتصادي الكامل؟

نبحث في هذه العناوين وفي أفق المرحلة المقبلة مع ضيفينا الليلة في الإستديو النائب جيمي جبور ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص. ونستضيف في مداخلة عن موضوع الترسيم البحري النائب الحالي ووزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل.