ألفا توضح حول مسألتي تسجيل خطوط مسبقة الدفع ومراكز بيع الخدمات المشتركة

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صدر عن شركة ألفا البيان الآتي:



توضيحا لما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي في مسألتي تسجيل خطوط مسبقة الدفع ومراكز بيع الخدمات المشتركة، يهم شركة ألفا توضيح الآتي:



1-إن التدبير الذي إتخذته ألفا والذي قضى بالطلب من عدد من حاملي الخطوط المسبقة التوجه الى متاجرها أو الوكلاء المعتمدين من أجل تسجيلها بإسمائهم، جاء تطبيقا لإشارة القضاء بعدما تبيّن في التحقيقات أن تلك الخطوط سُجلّت على هويات مزورة أو على هويات أشخاص دون علمهم، وبعضها استُخدم في أعمال جرمية.



2-إن مراكز بيع الخدمات المشتركة مع أوجيرو تعمل بشكل طبيعي وفق الدوام الرسمي، ولا خلل إطلاقا في آليات العمل المتّبعة فيها. أما متاجر ألفا فتفتح أبوابها من الإثنين الى السبت، من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.