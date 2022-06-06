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حريق كبير في فرن لانتاج الكعك عند مفترق بيادر العدس أسفر عن خسائر تقارب 400 الف دولار اميركي

6
JUNE
2022
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اندلع حريق كبير في فرن لانتاج الكعك عند مفترق بيادر العدس بين قضاءي راشيا والبقاع الغربي اسفر عن اضرار مادية جسيمة وأتى على معظم محتوياته قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني ومتطوعون من اخماده.
وبدأ مخفر بيادر العدس في قوى الأمن الداخلي باجراء التحقيقات والاستماع الى إفادة اصحاب الفرن وعمال ومواطنين.

ولفت صاحب الفرن خالد بشارة الى ان “الخسائر كبيرة جدا بحيث أتت النيران على أكثر من 40 طنا من الطحين، و 10أطنان من نايلون التعبئة، و10أطنان من السكر، و5 أطنان من الكعك المصنع، و50 صندوق زيت، و600 تنكة زيت، و50 الف كرتونة لتعبئة الكعك، وما يقارب 4000 ليتر مازوت، و4 عجانات كبيرة، وكمبرسور هواء، و5 أفران دوارة، ومولد كهرباء و30 آلية للفرن و1600 صينية ستانلس”.

وأشار الى أن “الخسائر تقارب 400 الف دولار اميركي”، داعيا الدولة الى “الوقوف الى جانبنا”، آملا من شركة التأمين “تعويض” مؤسسته، “خصوصا في هذه الازمة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

 

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