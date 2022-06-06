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أكدت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا للـtayyar.org أن الحملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه لا علاقة لها على الاطلاق بواقع الامر في موضوع ترسيم الحدود، والجميع يتناسون أن الخط 29 هو خطّ تفاوضي، وما يتناسونه أيضاً للهجوم على الرئيس عون أنه في آخر المطاف لا يزال هناك وسيط أميركي يقوم بحركة مكوكية وسيستعيد دوره حكماً. وقالت المصادر:"نذكّر بأن لبنان وبإيعاز من فخامة الرئيس وجّه رسالة الى مجلس الامن كانت واضحة جدّاً أنه يحتفظ بكل حقوقه اذا حصلت أي عملية استكشاف أو تنقيب أو استخراج في المنطقة المتنازع عليها. هم يطالبوننا بأمور قمنا به منذ زمن للحفاظ على سيادتنا ومياهنا وثروتنا".

وتابعت المصادر المطلعة على أجواء قصر بعبدا:"بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منسّق كل التنسيق مع القصر الجمهوري، والخط 29 لا يزال خطاً تفاوضياً "ويلي طالبين منو شبر نحن صرنا في متر بالعربي المشبرح، وما حدا يخاف... مش رئيس سيادي مثل ميشال عون بيفرّط بالسيادة الوطنية والثروة الوطنية".

وختمت المصادر بالقول:"في حال لم يعد هوكشتاين وفي حال تطورت الامور او في حال توقفت المفاوضات ولم يبادر الاميكريون الى الاستماع الى الملاحظات اللبنانية على مقترح هوكشتاين... فلكل حادث حديث".