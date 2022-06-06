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جيمي جبور تفقد معامل توليد الطاقة الكهرومائية في البارد: هدفنا إيلاؤها الاهمية القصوى بهدف تطوير انتاجها وتوسعته

6
JUNE
2022
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تفقد النائب جيمي جبور بعد ظهر اليوم، معامل توليد الطاقة الكهرومائية في البارد، حيث جال داخل اقسام المعامل كافة واطلع من الموظفين على أوضاعهم وأوضاع وحدات الانتاج ومحطات التحويل، مستمعا الى شرح مطول عن مراحل تشغيل هذه المعامل وكيفية انتاج الطاقة الكهرومائية وعمليات تحميلها على شبكات التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان التي تقوم بدورها بتوزيع هذا الإنتاج على المناطق اللبنانية كافة.

وقال جبور: "جولتنا تفقدية هدفها الإطلاع على اوضاع المعامل وأحوال الموظفين، ونحن اليوم في مرحلة انتقالية ما بين تسليم الإمتياز لوزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وما بين تعيين إدارة جديدة لهذه المعامل".

أضاف: "بصفتي نائبا عن منطقة عكار وفي ببداية ولايتي النيابية، سوف أسعى مع زملائي النواب ووزارة الطاقة ومع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان، الى إيلاء هذه المعامل الاهمية القصوى بهدف تطوير انتاجها وتوسعتها".

وتابع: "لبنان اليوم غير قادر على دفع ثمن التيار الكهربائي ولديه في الوقت نفسه طاقة بديلة مجانية من الثروة المائية، لذلك يقع على عاتقنا الاهتمام وتأمين الصيانة اللازمة للمعامل ولبرك المياه التابعة له وتنظيفها من الرواسب والرمول والأوساخ والإهتمام ايضا بالموظفين كي نصل الى تعزيز انتاجية هذه المعامل وتخفيفا لأزمة الكهرباء عن عكار وعن كل لبنان".

 

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