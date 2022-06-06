ميقاتي عقد اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء وكيفية الإسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا

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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة وليد فياض، المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، وفداً من شركة كهرباء فرنسا.



وتم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الإسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة أكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في إطلاق المناقصة العامة في أسرع وقت.



كما استقبل ميقاتي سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية. وخلال اللقاء أثنى ميقاتي على الجهود التي بذلها السفير القناعي لتعزيز العلاقات اللبنانية - الكويتية، شاكراً له محبته للبنان، كما شكر لدولة الكويت وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندتها له في كل المجالات.