صرخة اصحاب الافران: البلد فارغ من القمح واكبر المطاحن يكفي مخزونها 5 ايام على الاكثر

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نفذ اصحاب الافران في البقاع وقفة سلمية تحذيرية امام "مطحنة البقاع"، اطلقوا في خلالها الصرخة الأخيرة قبل اشتعال فتيل ازمة لا يمكن للمواطن ان يتحملها، ولا حتى للأفران تجاه الاشكالات.

وأشار نقيب أصحاب الافران في البقاع عباس حيدر في كلمته الى ان "مطحنة البقاع تغذي 80 بالمئة من افران المنطقة، واعتصامنا اليوم للتضامن مع المطحنة ومع المواطن كي نؤمن له احتياجاته".

وناشد الرؤساء الثلاثة والمعنيين "حل هذه الأزمة بالسرعة الممكنة وزير الاقتصاد تنفيذ الخطة البديلة التي طالما تحدث عنها، قبل ان تستفحل الأزمة في الشارع. فالبلد فارغ كليا من القمح ومشتقاته واكبر المطاحن في بيروت يكفي مخزونها من القمح 5 ايام على الاكثر، فما الحل؟"، مطالبا ب"إنشاء خلية ازمة لايجاد القمح او الطحين"، محملاً الدولة مسوؤلية تأمين الطحين، ونحن مسؤولون فقط عن تأمين الرغيف".



والقى أمين سر النقابة ناصر سرور كلمة أعلن فيها عن خطوات تصعيدية في الساعات المقبلة.