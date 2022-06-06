كركي يُصدر آلية زيادة غلاء المعيشة للمستخدَمين

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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الاعلامية رقم 686 تاريخ 6/6/2022 قضى بموجبها تطبيق أحكام المرسوم 9129 تاريخ 12 ايار 2022 القاضي تعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل على الشكل التالي:

أولا : اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢ ومن اجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٢،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل يضاف الى اساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي لا يتجاوز ٤،٠٠٠،٠٠٠ ل ل مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل. يضاف الى اساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ و الذي يتجاوز ٤،٠٠٠،٠٠٠ ل ل الزيادة التي يقرها اصحاب العمل، يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي مبلغ ٦١،٠٠٠ ل ل ليصبح ٩١،٠٠٠ ل.ل. يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي لا يتجاوز ١٨٢،٠٠٠ ل ل مبلغ ٦١،٠٠٠ ل ل. يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي يتجاوز ١٨٢،٠٠٠ الزيادة التي يقرها اصحاب العمل. تسدد فروقات الاشتراكات الناتجة عن زيادات غلاء المعيشة المشار اليها عن شهر نيسان (للمؤسسات الشهرية فقط ) بموجب جدول اشتراكات خاص تحت رمز ٣٣ وتسري زيادات التاخير على فترة ٣٣ اعتبارا من ١\٧\٢٠٢٢.

ثانياً : اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢ يحدّد الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات كالتالي:

يضاف الى الحد الاقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة المحدد بالمرسوم ٩٦٠٢ تاريخ ٢١\١٢\٢٠١٢ مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٣،٨٢٥،٠٠٠ ل.ل. يضاف الى الحد الاقصى للكسب للشهري الخاضع للاشتراكات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المحدد بالمرسوم ٥١٠٢ تاريخ ٢٤\٣\٢٠٠١ مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٢،٨٢٥،٠٠٠ ل.ل.

ثالثا: اشتراكات السائقين العموميين اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢:

اشتراك السائق المالك

خامسا: اشتراكات المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢

ما يدفعه المختار ٧٢،٠٠٠ ل ل

ما تدفعه الدولة ٢٨٨،٠٠٠ ل ل

سادسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢

اشتراك الطالب الجامعي ٦٠٠،٠٠٠ ل ل

اشتراك كل مستفيد على عاتقه ٦٠٠،٠٠٠ ل ل

سابعا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة أعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢

اشتراك المضمون المتقاعد ١٨٠،٠٠٠ ل ل

ثامنا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ صدورها وتبلغ الى من يلزم.