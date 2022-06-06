كركي يُصدر آلية زيادة غلاء المعيشة للمستخدَمين

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الاعلامية رقم 686 تاريخ 6/6/2022 قضى بموجبها تطبيق أحكام المرسوم 9129 تاريخ 12 ايار 2022 القاضي تعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل على الشكل التالي:
أولا : اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢ ومن اجل احتساب اشتراكات المؤسسات:
- يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٢،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل
- يضاف الى اساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي لا يتجاوز ٤،٠٠٠،٠٠٠ ل ل مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل.
- يضاف الى اساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ و الذي يتجاوز ٤،٠٠٠،٠٠٠ ل ل الزيادة التي يقرها اصحاب العمل،
- يضاف الى الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي مبلغ ٦١،٠٠٠ ل ل ليصبح ٩١،٠٠٠ ل.ل.
- يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي لا يتجاوز ١٨٢،٠٠٠ ل ل مبلغ ٦١،٠٠٠ ل ل.
- يضاف الى اساس الاجر اليومي الذي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ ١\٣\٢٠٢٢ والذي يتجاوز ١٨٢،٠٠٠ الزيادة التي يقرها اصحاب العمل.
- تسدد فروقات الاشتراكات الناتجة عن زيادات غلاء المعيشة المشار اليها عن شهر نيسان (للمؤسسات الشهرية فقط ) بموجب جدول اشتراكات خاص تحت رمز ٣٣ وتسري زيادات التاخير على فترة ٣٣ اعتبارا من ١\٧\٢٠٢٢.
ثانياً : اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢ يحدّد الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات كالتالي:
- يضاف الى الحد الاقصى للكسب الشهري الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والامومة المحدد بالمرسوم ٩٦٠٢ تاريخ ٢١\١٢\٢٠١٢ مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٣،٨٢٥،٠٠٠ ل.ل.
- يضاف الى الحد الاقصى للكسب للشهري الخاضع للاشتراكات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المحدد بالمرسوم ٥١٠٢ تاريخ ٢٤\٣\٢٠٠١ مبلغ ١،٣٢٥،٠٠٠ ل ل ليصبح ٢،٨٢٥،٠٠٠ ل.ل.
ثالثا: اشتراكات السائقين العموميين اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢:
اشتراك السائق المالك
خامسا: اشتراكات المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢
ما يدفعه المختار ٧٢،٠٠٠ ل ل
ما تدفعه الدولة ٢٨٨،٠٠٠ ل ل
سادسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة اعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢
اشتراك الطالب الجامعي ٦٠٠،٠٠٠ ل ل
اشتراك كل مستفيد على عاتقه ٦٠٠،٠٠٠ ل ل
سابعا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة أعتبارا من ١\٤\٢٠٢٢
اشتراك المضمون المتقاعد ١٨٠،٠٠٠ ل ل
ثامنا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ صدورها وتبلغ الى من يلزم.