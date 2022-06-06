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التيار الوطني الحر لأصحاب حملات المزايدات: يجب أن تعرفوا أن تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع اسرائيل والتي فرضتها المقاومة

6
JUNE
2022
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:

حيال حفلة المزايدات في ملف ترسيم الحدود البحرية بما يفضح جهل البعض وسوء نوايا البعض الآخر، وإزاء الكذب والتضليل، يؤكد التيار ما يلي:

1-إن رئيس التيار النائب جبران باسيل هو من طالب باعتماد معادلة "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".

٢-إن الخط الذي اعتمدته رسمياً الدولة اللبنانية منذ عشر سنوات وطالبت به بكل مكوناتها ومؤسساتها هو الخط ٢٣. ومنذ ذلك الوقت واسرائيل تعمل في كاريش من دون اعتراض. أما مَن حذّر من خطورة الأمر فهو رئيس التيار في مؤتمر صحافي عام ٢٠١٣، وكان في حينه وزيرا للطاقة.

3-إن الخط ٢٩ اعتمده الفريق اللبناني كخط تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية.

٤- إن اصحاب حملة المزايدات يجب أن يعرفوا أن تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع اسرائيل والتي فرضتها المقاومة.

٥- ان الدولة اللبنانية يتوجب عليها عدم القبول باستخراج إسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك.

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