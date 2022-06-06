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كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني في ال72 ساعة الأخيرة؟

6
JUNE
2022
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

- إخماد حرائق (عدد98) :
o أحراج (عدد1) :
(م.جبل لبنان)(عدد1) : فرات/جبيل
o أعشاب (عدد76):
(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد27) : الرويسات(2) - ميفوق - راس المتن - الفنار - الشويفات - بعبدات - شواليق
دير القمر - الكوكودي - ساحل علما - بطشاي - الدبية - النعص - حراجل
- المكلس - ضهور العبادية - عانوت - ملتقى النهرين.
وأشجار : البرجين - مجد المعوش - جبيل - عاليه(2) - المحتقرة - عين وزين
- الدامور.
(م.الشمال) (عدد16) : البحصاص - جبل البداوي - سقي التبانة والبداوي - بدبا - شكا - كفرعبيدا -
طرابلس(2) - بسلوقيت/زغرتا - علما.
واشجار : دده - بتوراتيج - بيت أغا/الضنية - مجدليا.
وإطارات : طرابلس - الغرباء/طرابلس.
(م.عكار)(عدد8) : عكار العتيقة - العيون - كرم عصفور - فنيدق - القرقف.
وأشجار : تكريت - جرمنايا - خريبة الجندي.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد8) : المساكن - جويا - الصرفند(2) - بنويتي - عبرا - رومين.
وأشجار في الجبين/صور.
(م.النبطية) (عدد9) : تبنين - العديسة(2) - راشيا الفخار - برج الملوك - المصيلح.
وأشجار : ميس الجبل - النبطية الفوقا - جرجوع.
(م.البقاع ) (عدد6) : بر الياس - عين الذوق/زحلة - الفرزل(2) - كسارة - تعلبايا.
(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) : تمنين الفوقا.


o منازل (عدد7) : بحمدون - كورنيش المزرعة - الدكوانة - فرون - الضنية - طريق الجديدة - بيت مري.
o سيارات (عدد3) : الفيدار - الأولي - كفرشيما.
o مؤسسات(عدد5) : داخل ورشة لتصليح السيارات في المدينة الصناعية في مزرعة يشوع - داخل معمل في كلباتا
- داخل مطعم في الصفير - داخل معمل في بيادر العدس - داخل مستودع في البركات.
o كهرباء (عدد2) : مولّدات كهرباء وخزانات مازوت في حاصبيا - أسلاك كهربائية في عين الريحانة.
o نفايات (عدد1) : برج حمود.
o مختلف (عدد3) : إطارات في الفنار - غرفة عمال داخل شركة تجارية في حي السلم - داخل مخيم للنازحين
السوريين في الدلهمية.

- نقل وإسعاف (عدد38) :
o حوادث (عدد26): عائشة بكار - جونية - راس بيروت - طريق الجديدة(2) - المنارة - برج حمود - عمشيت -
حبوب - الملا - وادي شحرور - الغبيري - ريفون - الصفرا - النمورة - حارة حريك - سد البوشرية
- غدراس - العقيبة - الذوق - غبالة - الشياح - كفرحاتا - البوار - معركة - صور.
o حوادث سير (عدد11) : أوتوستراد جونية ونقل جريحة الى المستشفى - الفيدار ونقل جريح الى المستشفى - المساكن
ونقل جريح الى المستشفى - طريق عام وادي هاب وإنقاذ جريحتين من داخل السيارة - المساكن
ونقل جريح الى المستشفى - الطيونة وإسعاف مصاب في مكان الحادث - طريق الجديدة ونقل
جريحة الى المستشفى - بربور ونقل جريح الى المستشفى - الرملة البيضا ونقل جريح الى
المستشفى - فردان ونقل جريحة الى المستشفى - فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث (عدد 1) : من الشويفات الى المستشفى.


- إغاثة وإنقاذ(عدد5) : معالجة تسرّب مواد سريعة الإشتعال على طريق عام الكولا - إنقاذ شاب سقط على الصخور مقابل
شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى - فتح باب منزل : القلعة/بعبدا ، الأشرفية ، بلونة وإنقاذ من في
داخلهم.

- حماية مدنية(عدد1) : ضهور الشوير.

مجموع المهمات المنفذة خلال ا 72 ساعة الماضية 142 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".

 

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