كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني في ال72 ساعة الأخيرة؟

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:



- إخماد حرائق (عدد98) :

o أحراج (عدد1) :

(م.جبل لبنان)(عدد1) : فرات/جبيل

o أعشاب (عدد76):

(م.بيروت) (عدد1) : الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد27) : الرويسات(2) - ميفوق - راس المتن - الفنار - الشويفات - بعبدات - شواليق

دير القمر - الكوكودي - ساحل علما - بطشاي - الدبية - النعص - حراجل

- المكلس - ضهور العبادية - عانوت - ملتقى النهرين.

وأشجار : البرجين - مجد المعوش - جبيل - عاليه(2) - المحتقرة - عين وزين

- الدامور.

(م.الشمال) (عدد16) : البحصاص - جبل البداوي - سقي التبانة والبداوي - بدبا - شكا - كفرعبيدا -

طرابلس(2) - بسلوقيت/زغرتا - علما.

واشجار : دده - بتوراتيج - بيت أغا/الضنية - مجدليا.

وإطارات : طرابلس - الغرباء/طرابلس.

(م.عكار)(عدد8) : عكار العتيقة - العيون - كرم عصفور - فنيدق - القرقف.

وأشجار : تكريت - جرمنايا - خريبة الجندي.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد8) : المساكن - جويا - الصرفند(2) - بنويتي - عبرا - رومين.

وأشجار في الجبين/صور.

(م.النبطية) (عدد9) : تبنين - العديسة(2) - راشيا الفخار - برج الملوك - المصيلح.

وأشجار : ميس الجبل - النبطية الفوقا - جرجوع.

(م.البقاع ) (عدد6) : بر الياس - عين الذوق/زحلة - الفرزل(2) - كسارة - تعلبايا.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) : تمنين الفوقا.



o منازل (عدد7) : بحمدون - كورنيش المزرعة - الدكوانة - فرون - الضنية - طريق الجديدة - بيت مري.

o سيارات (عدد3) : الفيدار - الأولي - كفرشيما.

o مؤسسات(عدد5) : داخل ورشة لتصليح السيارات في المدينة الصناعية في مزرعة يشوع - داخل معمل في كلباتا

- داخل مطعم في الصفير - داخل معمل في بيادر العدس - داخل مستودع في البركات.

o كهرباء (عدد2) : مولّدات كهرباء وخزانات مازوت في حاصبيا - أسلاك كهربائية في عين الريحانة.

o نفايات (عدد1) : برج حمود.

o مختلف (عدد3) : إطارات في الفنار - غرفة عمال داخل شركة تجارية في حي السلم - داخل مخيم للنازحين

السوريين في الدلهمية.

- نقل وإسعاف (عدد38) :

o حوادث (عدد26): عائشة بكار - جونية - راس بيروت - طريق الجديدة(2) - المنارة - برج حمود - عمشيت -

حبوب - الملا - وادي شحرور - الغبيري - ريفون - الصفرا - النمورة - حارة حريك - سد البوشرية

- غدراس - العقيبة - الذوق - غبالة - الشياح - كفرحاتا - البوار - معركة - صور.

o حوادث سير (عدد11) : أوتوستراد جونية ونقل جريحة الى المستشفى - الفيدار ونقل جريح الى المستشفى - المساكن

ونقل جريح الى المستشفى - طريق عام وادي هاب وإنقاذ جريحتين من داخل السيارة - المساكن

ونقل جريح الى المستشفى - الطيونة وإسعاف مصاب في مكان الحادث - طريق الجديدة ونقل

جريحة الى المستشفى - بربور ونقل جريح الى المستشفى - الرملة البيضا ونقل جريح الى

المستشفى - فردان ونقل جريحة الى المستشفى - فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.

o نقل جثث (عدد 1) : من الشويفات الى المستشفى.



- إغاثة وإنقاذ(عدد5) : معالجة تسرّب مواد سريعة الإشتعال على طريق عام الكولا - إنقاذ شاب سقط على الصخور مقابل

شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى - فتح باب منزل : القلعة/بعبدا ، الأشرفية ، بلونة وإنقاذ من في

داخلهم.

- حماية مدنية(عدد1) : ضهور الشوير.

مجموع المهمات المنفذة خلال ا 72 ساعة الماضية 142 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".