القاضية غادة عون: ...لكل هذه الأسباب فانا سادافع عن نفسي عن كرامتي وعن حقوق الناس

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القاضية غادة: ...لكل هذه الأسباب فانا سادافع عن نفسي عن كرامتي وعن حقوق الناس

غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها الخاص على تويتر وكتبت:

صباح الخير يا أحبة، للعلم فقط ان ممارسات التفتيش ومن وراءه ضدي لمنعي من إكمال التحقيقات في ملفات الفساد تخولني حق مقاساتهم سندا للمادتين ٧ و٨ من قانون حماية كاشفين الفساد :تنص المادة ٧ يقصد بالضرر لاغراض هذا القانون .،الإجراءات التأديبية الصريحة او المقنعة،الصرف من الوظيفة او..

واضافت: صادرة عن بعض القضاة.فبالنسبة لموجب التحفظ النادي كل يوم يصدر بيانات رئيسه ظهر في حلقة تلفزيونية كاملة .العديد من القضاة يضعون صورهم على الفايسبوك وتعليقاتهم .فلماذا لم تتم احالتهم الى المجلس التاديبي ؟انا في كل مشاركاتي على التويت اتناول حصرا قضايا قانونية وقضائية.وكمدعي العام

وختمت: من واجبي كممثل عن المجتمع ان اطلع هذا المجتمع الذي امثله عن مواضيع ادعاءاتي. ثم ومن ناحية أخرى لا نص قانوني يعاقب على مخالفة موجب التحفظ.فضلا عن ان هذا الموجب غير واضح المضمون ويخالف حق إنساني اساسي هو الحق في التعبير.لكل هذه الأسباب فانا سادافع عن نفسي عن كرامتي وعن حقوق الناس