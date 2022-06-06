عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 حزيران 2022

الأخبار: العدوّ يستفزّ لبنان: تنقيب بلا اتفاق
اختبار نيابي جديد غداً | الحكومة مؤجّلة: عودة صراع النوايا
الديار: العدو الإسرائيلي يضع لبنان تحت الإختبار.. فهل تردّ المُقاومة؟
مصداقية السياسيين على المحك.. «إينرجيان» تُقرّ مرسوم ٦٤٣٣؟
الجيش في مواجهة تجار المُخدّرات وسقوط شهيد في معركة الشرف
النهار: "مواجهة كاريش": خطر الصدام يحرّك المفاوضات
الجمهورية: لبنان أمام 3 سيناريوهات
الراعي: الدولة أضعف حلقات الوطن
البناء: هل يعلن رئيس الجمهورية فشل المفاوضات في منع التعدّي ويوقّع مرسوم تعديل الخط البحريّ؟ / التنقيب في كاريش يفضح خصوم المقاومة: طالبوا مجلس الدفاع بتكليف الجيش بالتصدّي! / اكتمال تركيبة اللجان النيابيّة بانتظار التوافق مع «نواب التغيير» و«نزولهم عن الشجرة» /
اللواء: تسلّل إسرائيلي إلى حقل «كاريش»: ميوعة أميركية وعجز لبناني!
فوضى في الخيارات النيابية غداً.. وعمليات منهكة للجيش في قرى بعلبك
نداء الوطن: بعبدا تحت ضغط "الاستشارات"... و"القوات" مع اتفاق المعارضة بلا "تسجيل نقاط"
إسرائيل تلعب بالنار: "أنظروا إليها"... تشفط الغاز!
l'orient le jour: Incroyable mais vrai : ces Libanais qui roulent en voiture électrique