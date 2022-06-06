عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 حزيران 2022

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الأخبار: العدوّ يستفزّ لبنان: تنقيب بلا اتفاق

اختبار نيابي جديد غداً | الحكومة مؤجّلة: عودة صراع النوايا





الديار: العدو الإسرائيلي يضع لبنان تحت الإختبار.. فهل تردّ المُقاومة؟

مصداقية السياسيين على المحك.. «إينرجيان» تُقرّ مرسوم ٦٤٣٣؟

الجيش في مواجهة تجار المُخدّرات وسقوط شهيد في معركة الشرف



النهار: "مواجهة كاريش": خطر الصدام يحرّك المفاوضات



الجمهورية: لبنان أمام 3 سيناريوهات

الراعي: الدولة أضعف حلقات الوطن

البناء: هل يعلن رئيس الجمهورية فشل المفاوضات في منع التعدّي ويوقّع مرسوم تعديل الخط البحريّ؟ / التنقيب في كاريش يفضح خصوم المقاومة: طالبوا مجلس الدفاع بتكليف الجيش بالتصدّي! / اكتمال تركيبة اللجان النيابيّة بانتظار التوافق مع «نواب التغيير» و«نزولهم عن الشجرة» /





اللواء: تسلّل إسرائيلي إلى حقل «كاريش»: ميوعة أميركية وعجز لبناني!

فوضى في الخيارات النيابية غداً.. وعمليات منهكة للجيش في قرى بعلبك

نداء الوطن: بعبدا تحت ضغط "الاستشارات"... و"القوات" مع اتفاق المعارضة بلا "تسجيل نقاط"

إسرائيل تلعب بالنار: "أنظروا إليها"... تشفط الغاز!

l'orient le jour: Incroyable mais vrai : ces Libanais qui roulent en voiture électrique