أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر نيابية أن ينال “نواب التغيير” رئاسة لجنتي الصحة والبيئة بعد فشلهم بتأمين نصاب للفوز برئاسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي يترأسها حليفهم النائب جورج عدوان الذي يتمسك برئاسة اللجنة ويحتمي بتوافق الكتل الكبرى ببقاء القديم على قدمه.

اللواء: أسرار

همس

ينقل زوار عن مرجع كبير كلاماً بأن التحدي الأساس هو الإسراع في تشكيل الحكومة بغض النظر عمن يكون رئيسها، لأن أوضاع البلد تزداد تدهوراً والإستحقاق الرئاسي على الأبواب!



لغز

تساءل ديبلوماسي غربي متابع لملف الترسيم للحدود البحرية عما إذا كان وصول باخرة التنقيب عن الغاز من الجانب الإسرائيلي في حقل كاريش سيشكل ضغطاً بإتجاه مواجهة عسكرية أم يُسرِّع التسوية الديبلوماسية بين الطرفين!



نداء الوطن: خفايا

بعد وصول باخرة الحفر الى حقل كاريش ومع ارتفاع حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل تخوفت مصادر متابعة من أن المرحلة المقبلة قد تحتاج إلى فيليب حبيب جديد أكثر مما تحتاج إلى أموس هوكشتاين كوسيط أميركي.

شبهت جهات سياسية ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة بترشيح العميد ريمون إده لرئاسة الجمهورية حيث أنه كان يطلب مثلاً انسحاب الجيشين السوري والإسرائيلي ليقبل أن يكون رئيساً.