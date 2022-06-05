living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي في لبنان إختتمت ملتقاها العربي الأول بالتعاون مع نقابة المهندسين في الشمال

5
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختتمت "الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي" في لبنان بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، ملتقاها العربي الأول الذي استمر لمدة يومين في القاعة الزجاجية للنقابة طرابلس - الضم والفرز، بعنوان: "التحكيم الهندسي والبحري ودعم الإقتصاد الوطني"، برعاية رسمية للمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات في لندن - أنكلترا، ضمن دورتها التدريبية الأولى، بمشاركة محكمين وخبراء دوليين من الدول العربية والشرق الأوسط.

حضر الملتقى نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، رئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا في المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات في لندن القاضي الدكتور سايد سيدي، النائب اللواء أشرف ريفي ممثلا بالدكتور محمد كمال زيادة، نقيب الأطباء في الشمال ممثلا بالدكتورة دينا تنيان، نقيب المحامين السابق في الشمال محمد مراد، نقيب المهندسين الأسبق في الشمال بشير ذوق، عميد كلية الحقوق الأسبق في جامعة الروح القدس الكسليك الأب الدكتور لويس الفرخ، نقيب المحامين في طرابلس والشمال ماري تريز القوال فنيانوس ممثلة بعضو مجلس النقابة المحامي نشأت فتال، القاضي هانيا الحسن، رئيسة قسم التنظيم المدني في طرابلس رحاب عيسى، رئيس المجلس البلدي في طرابلس الدكتور رياض يمق ممثلا بعضو المجلس، رئيس لجنة الهندسة المهندس جميل جبلاوي، رئيس لجنة الإعلام ونائب رئيس لجنة العلاقات العامة في المرشدية العامة للسجون في لبنان الصحافي جوزاف محفوض.

بداية الملتقى ألقيت ثلاث كلمات: الأولى لعريفة الحفل المستشارة المحامية شاديا أبو زكي مسؤولة التنسيق والإرتباط والمتابعة في المحكمة - دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا مرحبة بالحضور.

والكلمة الثانية للنقيب حرب متحدثا عن التعاون بين النقابة والمحكمة الدولية والهيئة العليا للوساطة والتحكيم.

والكلمة الثالثة للقاضي سيدي متحدثا عن الملتقى الأول في لبنان الشمالي.

وخلال حلقات النقاش والحوار، تحدث عدد من المحكمين والخبراء الدوليين عن أهمية التحكيم والوساطة، كما كانت مداخلات عدة ونقاش من المشاركين.

في ختام المؤتمر تم توزيع الشهادات على المشاركين من قبل القاضي سيدي، والنقيب حرب ممثلا بأمين سر النقابة المهندس نقولا سليمان، عضو مجلس النقابة المهندسة ريما منصور في قاعة المؤتمرات، بحضور عدد كبير من المهندسين والمحامين ورجال قانون ودكاترة ومن المجتمع المدني.

أخيرا اتخذت صورة تذكارية للمناسبة مع المعنيين بالمؤتمر.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout