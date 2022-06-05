الإشتراكي أكد التضامن الكامل مع الجيش للقيام بواجباته في تثبيت الأمن على مساحة الوطن

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أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان "التضامن الكامل مع الجيش اللبناني في عمله الحثيث للقيام بواجباته في تثبيت الأمن على مساحة الوطن على رغم كل المصاعب والتحديات وبما لديه من إمكانيات. وإذ يتوجه بالتعزية من قيادة الجيش وعناصره وعائلة الشهيد زين العابدين شمص الذي قضى في البقاع، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، يشدد الحزب على ضرورة الالتفاف الوطني الرسمي والشعبي حول مؤسسة الجيش لتوفير مقومات نجاحه في المهمات الجسام لحماية السلم الأهلي وحماية حدود لبنان وثرواته التي تهددها الاطماع والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة."