تحالف متحدون: سقوط ثروتنا النفطية بيد العدو دون رادع يؤكد سقوط ما تبقى من كرامة عن الدولة والشعب

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أكد "تحالف متحدون" أن "سقوط ثروتنا النفطية بيد العدو دون رادع، يؤكد سقوط ما تبقى من كرامة عن الدولة والشعب".

وقال في بيان: "في ضوء الموقف المبدئي الراسخ والرافض لاغتصاب حقوق الناس أيا كانت، سواء من فاسدي الداخل أو أعداء الخارج، نؤكد أنه إذا مرت عملية اغتصاب ثروتنا النفطية كما يظهر أمام الملأ في هذه الأوقات العصيبة التي تشهد "إبادة جماعية" للشعب اللبناني في جرائم متمادية ضد الإنسانية، فإن هذا بمثابة إعلان صارخ يؤكد السقوط المريع لهذه المسميات: الدولة، الجيش، المقاومة، مما يضع كل متورط في خانة الخيانة العظمى للوطن والشعب والأجيال القادمة".

وختم البيان: "يبقى أن نحاسب، وإلا فسنكون أول من يلام، نؤكد سقوطنا أذلاء بلا كرامة. إن ساعة الحقيقة قد دقت، ساعة التصدي الجدي لكل مسؤول متورط في صفقات على حساب مستقبل أولادنا ولو بذلنا الغالي والرخيص. ساعة الأفعال وليس الأقوال!".