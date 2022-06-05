وفدٌ من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة العرب في جامعة الدول العربية زار برفقة وزير الشؤون الإجتماعية "المكتبة الوطنية" في بيروت

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زار وفدٌ من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة العرب في جامعة الدول العربية برفقة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار، "المكتبة الوطنية" في بيروت وجالوا على أقسامها، خاصة أنه تمّ إنجاز إعادة ترميمها بعد الأضرار التي تعرّضت لها جرّاء إنفجار مرفأ بيروت. بعد الجولة، إستمتع الوفد بعروضٍ فنيّة من تنظيم 4 جمعيّات هي: مؤسسة الهادي التابعة لجمعيّة المبرّات الخيريّة، جمعيّة IRAP في عين عار، المدرسة اللبنانية للضرير والاصمّ - بعبدا، وجمعية الأب أندويخ للصمّ في بعبدا FAID. كما تعرّفوا على منتجات مجموعة من الجمعيّات الأخرى في معرض أُقيم داخل حرم المكتبة.