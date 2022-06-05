إليكم طقس الأيّام المُقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، اليوم الأحد، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة والرطوبة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى الاربعاء مع درجات حرارة دون معدلاتها خاصة على الساحل.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط و محدود بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط بعض الرذاذ في الداخل و شمال البلاد وارتفاع بالرطوبة النسبية من المساء.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد و على الجبال والتي تبقى دون معدلاتها على الساحل.