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وزير البيئة يجول في عكار مطلقاً الاسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات

5
JUNE
2022
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باشر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين جولة في منطقة عكار، مطلقاً الاسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات تحت عنوان حريق بالناقص الذي يمتد من 5 إلى 11 حزيران، لمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف في 5 حزيران.


وجاء إطلاق هذا الاسبوع الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات الرسمية الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات ولاسيما وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء وجمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC وجمعية التحريج اللبنانية ومنظمات غير حكومية وهيئات اهلية، بهدف رفع الوعي على المستوى الوطني حول أهمية الوقاية من حرائق الغابات وبهدف خفض المساحات المحترقة هذا العام بنسبة 25% على الأقل من معدلاتها السنوية.


في هذا الإطار، إنطلق باص من امام وزارة البيئة في وسط بيروت إلى عكار حيث ستشمل الجولة موقع غابات القبيات المحترق منذ حوالى سنة وبعدها إلى نواح اخرى من عكار. يتبع ذلك سلسلة من الأنشطة والحملات المجتمعية حتى 11 حزيران على ان تستمر الحملة طوال موسم الحرائق في فترة الصيف والخريف المقبلين وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.

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