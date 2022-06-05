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العملية مستمرة لتوقيف الفارّ "أبو سلة"

5
JUNE
2022
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اكد مصدر عسكري لـ«الراي» الكويتية أن «الجيش مستمر في عملية الدهم بحثاً عن المطلوب " ابو سلّة" الذي تمكّن من الفرار»، مضيفاً «أن البحث يشمل الفار وكل مَن ساعده وسهّل له الخروج من المنطقة بعد الاشتباك مع الجيش ما أدى إلى استشهاد عنصر ووقوع خمس إصابات إحداها حرجة».


وأوضح «أن العملية كانت محضَّرة بدقة للقبض عليه كونه أحد أكبر المطلوبين بجرم ترويج المخدرات»، مشيراً إلى «أن الجيش لم يكن بصدد تنفيذ عملية واسعة ضد تجار المخدرات في شكل شامل، بل انه حصر عمليته التي احتاجت إلى تحضير زمني وجهد استخباراتي للقبض عليه بصفته رأس تجار المخدرات».


وأكد «أن الجيش هدم ما يُسمى ربعة منزله (أبو سلة) ومنازل مساعديْه اللذين أوقفا وهما مهمان كذلك في هذه الشبكة أي حيث كانت تُعد المخدرات للبيع ولقاء التجار».

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