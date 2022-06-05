عناوين الصحف ليوم الأحد 5 حزيران 2022

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الديار: ميقاتي للتكليف والتأليف باكثرية تتجاوز الـ 65 نائباً... والاستشارات مرجحة في 12 حزيران

عودة الحرارة على خط عون - بري وبوصعب يتولى نقل الرسائل الإيجابية

هل تنجح محاولات التوافق على اللجان لتفادي تكرار سيناريو الجلسة الاولى للمجلس؟



النهار: لمن الأكثرية في استحقاقي اللجان والاستشارات؟

الأنباء الكويتية: الاستشارات الحكومية في الدرج الرئاسي ومصادر ميقاتي: ليس لاهثاً ولا انتحارياً ليطرح نفسه لرئاستها



الحياة: رسالة من عون إلى بري لحلّ ملفات متراكمة

حملها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب

الوطن السورية: دمشق: تهديدات النظام التركي انتهاك سافر لسيادة ووحدة البلاد وتنسف التفاهمات السابقة … جهود دبلوماسية روسية و«ترتيبات» عسكرية على الأرض لوقف العدوان التركي