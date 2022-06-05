رازي الحاج: «القوات» لن تشارك بحكومة وحدة وأضداد سياسية

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الأنباء الكويتية: اكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في تصريح لـ«الأنباء» ان حزب القوات اللبنانية لن يشارك بحكومة وحدة وطنية واضداد سياسية، لأنها ستولد حكومة منقسمة على ذاتها حول الاستراتيجيات العامة للبلاد، واهمها سيادة الدولة، والسياسة الدفاعية، والسياسة العامة الخارجية، والعلاقات اللبنانية ـ الخليجية، ناهيك عن عدم جدية فريق الممانعة بتطبيق الإصلاحات، وبتحمل مسؤولياته حيال الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي اندلعت نتيجة السياسات المشبوهة لهذا الفريق، ونتيجة مشاريعه الإقليمية التي لا مصلحة للبنان بها.