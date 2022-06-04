بعد إلقاء القبض على بعض معاونيه .. هذا ما كشفته التحقيقات عن أبو سلّة!

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بعد عمليات مراقبة ورصد قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدات أخرى من الجيش بمداهمة منازل ومقرات المطلوب علي منذر زعيتر الملقب أبو سلّة في محلة الشراونة، ما أدى الى إستشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين، حيث تمكن المطلوب زعيتر من الفرار مستغلاً الطرقات الضيقة والتنقل من منزل الى آخر، في حين ألقي القبض على بعض معاونيه وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص ومن خلال التحقيقات تبيّن ما يلي:



- ناشط بالإعمال المخلّة بالأمن وإطلاق النار على دوريات الأجهزة الأمنية وأعمال تجارة وترويج المخدرات، السرقة، التزوير، سرقة السيارات.

- يتخذ من منزله في محلة الشراونة مركزاً للإجتماع مع كبار تجار المخدرات والمطلوبين لتنسيق عمليات الإتجار وترويج المخدرات.

- يمتلك داخل منزله غرفة تحكّم تدير العديد من كاميرات المراقبة المنتشرة على كافة مداخل محلة الشراونة ويشكل مع باقي المطلوبين غرفة عمليات لرصد الدوريات الأمنية القادمة بإتجاه أماكن تواجدهم.

- يمتلك داخل منزله العديد من الأسلحة الحربية الفردية والمتوسطة.

- يملك معمل لطبخ وتصنيع المخدرات (كوكايين، سيلفيا، حشيشة الكيف) خلف منزله في الشراونة.

- يملك ديوانًا لتجارة المخدرات وترويجها في محيط منزله في محلة الشراونة.

- يقوم بتشغيل العديد من سائقي الأجرة وفانات نقل الركاب لنقل كميات المخدرات الى معظم المناطق اللبنانية (الضاحية الجنوبية، المتن، جونية والمعاملتين).

(قناة الجديد)