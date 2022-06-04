بوصعب من عين التينة: برّي حريص على البدء بالعمل

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عرض رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية مع نائب الرئيس الياس بوصعب، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة.



وشدّد بوصعب بعد اللقاء على حرص برّي "على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كلّ الأمور، من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضاً هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة اتفقنا معه أن نعمل سوياً مع رئيس الجمهورية كي نحل كل هذه الأمور التي فيها مصلحة ونسير بها الى الأمام".



وأضاف: "لمست كل إيجابية من الرئيس بكل المواضيع التي تم طرحها وتحدثنا بها وهذا الأمر سوف أنقله للرئيس عون الذي هو أيضاً كان مبادراً وطلب مني أن أحمل رسالة معينة للرئيس بري".



وختم بو صعب: "إن شاء الله في الأيام المقبلة نستطيع أن نظهر إلى اللبنانيين أن هناك أموراً تسير بهذه الايجابية وتنعكس على امور أخرى".