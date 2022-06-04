غادة عون: لا تشرف من قام بها!

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توجهت القاضية غادة عون إلى نقيب المحامين, بتغريدة على حسابها عبر "تويتر".



وكتبت: "يا حضرة نقيب المحامين الذي أجل وأحترم, أطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين, بمناصرة القاضي الوحيد الذي وقف ضد الفساد وهو يتعرض الآن لأبشع أنواع الاضطهاد آخرها إحالتي ظلمًا إلى مجلس التأديب".



وأضافت, "أما أحد المحامين الذي يعيرني بذلك أذكره بوجوب إعادة الـ 4 مليار دولار تبييض أموال حولها موكله هي للشعب".



وتابعت, "بمطلق الأحوال إنَّ إحالتي إلى المجلس التأديبي في هذا الظرف لا تشرف من قام بها لانها معروفة الأهداف والمقاصد في ملف فارغ الهدف من ذلك فقط وكما قلت محاصرة القاضي الوحيد الذي تجرأ على مواجهة المنظومة الفاسدة في هذا البلد".