living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير عام الزراعة بحث في نيودلهي التعاون الزراعي بين لبنان والهند

4
JUNE
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلبية لدعوة المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO ، قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه مندوب لبنان لدى منطمة AARDO رئيس دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل المهندس انور القزح بزيارة   نيودلهي واجتمع مع المسؤولين في وزارة الزراعة ووزارة التنمية الريفية ومراكز التدريب الزراعي والمجلس الهندي للبحث الزراعي ICAR والمركز الهندي للتخطيط والانماء الزراعي NITI والبنك الوطني الزراعي NABARD  في الهند  وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والهند خاصة في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والارشاد الزراعي وتبادل الانتاج الزراعي والتقنيات المتطورة في مجال استخدام الطاقة الشمسية على مستوى المزرعة. وجال لحود في مقر المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO في نيودلهي وعقد اجتماعات مع امين عام المنظمة والمسؤولين فيها واتفق معهم على دعم لبنان في مجالات تدريب المزارعين وتطوير الارشاد الزراعي والاستفادة من الخبرات في مجال تنمية القدرات البشرية وتحسين نوعية الانتاج الزراعي والتعاون مع كليات الزراعة في لبنان .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout