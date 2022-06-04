مدير عام الزراعة بحث في نيودلهي التعاون الزراعي بين لبنان والهند

A + A -

تلبية لدعوة المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO ، قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه مندوب لبنان لدى منطمة AARDO رئيس دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل المهندس انور القزح بزيارة نيودلهي واجتمع مع المسؤولين في وزارة الزراعة ووزارة التنمية الريفية ومراكز التدريب الزراعي والمجلس الهندي للبحث الزراعي ICAR والمركز الهندي للتخطيط والانماء الزراعي NITI والبنك الوطني الزراعي NABARD في الهند وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والهند خاصة في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والارشاد الزراعي وتبادل الانتاج الزراعي والتقنيات المتطورة في مجال استخدام الطاقة الشمسية على مستوى المزرعة. وجال لحود في مقر المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية AARDO في نيودلهي وعقد اجتماعات مع امين عام المنظمة والمسؤولين فيها واتفق معهم على دعم لبنان في مجالات تدريب المزارعين وتطوير الارشاد الزراعي والاستفادة من الخبرات في مجال تنمية القدرات البشرية وتحسين نوعية الانتاج الزراعي والتعاون مع كليات الزراعة في لبنان .