أمن الدولة نظم محاضر ضبط بحق صاحبَي مولدَين وصاحب سوبرماركت

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أعلنت المديريّة العامّةّ لأمن الدّولة أنها لا تألوَ جهداً في تطبيق القانون ومنع استغلال الناس.

وكشفت أنه في حمانا البارحة، وصلت شكوى لأمن الدولة بحق صاحب مولد رفع تسعيرته دون مبرّر مخالفاً تسعيرة وزارة الطاقة والمياه، ومن العبّاديّة، ووصلت شكوى أخرى أيضاً بحقّ صاحب مولّد آخر رفع تسعيرته بصورة جنونيّة. ومن الزلقا، شكاوى بالجملة بحق سوبرماركت L V، يبيع بأسعار مخالفة للأرباح القانونيّة ويرفض وضع الأسعار على السلع.



على الأثر، جالت دوريّات لأمن الدولة – مديريّة جبل لبنان الإقليميّة، منظّمة محاضر ضبطٍ بحقّ صاحبَي المولدَين المذكورَين وصاحب السوبرماركت، بمرافقة مندوب عن وزارة الإقتصاد.