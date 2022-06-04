تجمع مخابز أفران المناقيش في الجنوب دعا الى العودة عن قرار رفع الدعم عن الطحين

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اشد تجمع مخابز أفران المناقيش والمرقوق في الجنوب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام العودة عن قرار رفع الدعم وملاحقة الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي ( الموحد) الذي يباع بالسوق السوداء وعبر مواقع الانترنت من دون حسيب او رقيب وبأسعار خيالية، بحسب البيان.



واعتبر التجمع أن ما يحصل اليوم هو هدر إضافي للقمح المدعوم اذ أن بعض الافران تبيع كمياتها بالسوق السوداء وتقنن الخبز وتفقده من السوق، مناشدين الأجهزة الأمنية وخصوصا مديرية المخابرات في الجيش وضع يدها على هذا الملف الحساس الذي يعنى بالأمن الإجتماعي والوطني.



وناشد جمع مخابز أفران المناقيش والمرقوق في الجنوب رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم عرض موضوع القرض الدولي المخصص للقمح على مجلس النواب قبل شمولهم بالدعم ووضع آليات واضحة لعدم ذهاب هذا القرض فسادا وهدرا لصالح البعض على حساب عشرات الاف العائلات، محذرا من أنه في حال عدم التجاوب سيتم التواصل مع الجهات المانحة الالمانية لوضعهم في تفاصيل ما يحصل مع التمني من المعنيين تصويب الأمور.