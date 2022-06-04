معلمو التعليم الاساسي: لا عام دراسي جديد قبل تصحيح الرواتب وانصاف المعلمين وإعطائهم حقوقهم

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عقدت رابطة معلمي التعليم الاساسي اجتماعاً يوم الجمعة 3/6/2022 وناقشت كافة مشاكل المعلمين وتدني أوضاعهم المادية في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية والمالية من خلال التلاعب الممنهج بسعر صرف العملة الوطنية وغلاء الأسعار وتأثير ذلك على حياتهم ولقمة عيشهم وأصدرت البيان التالي:

لم تعد الكلمات تفي لوصف الواقع المرير ولم تعد سياسة التجويع من خلال الرواتب الهزيلة وحجب بدل النقل عن المعلمين وكأنها لا تكفي حتى يتأخر تحويل الرواتب ليكتمل عقد الإذلال أمام المصارف وعنجهيتها لذلك فالرابطة لن تقف مكتوفة الأيدي ولديها الجرأة الكافية في الدعوة الى أي موقف تراه مناسباً ، وانطلاقاً من ذلك تدعو الرابطة المجلس النيابي الجديد الى الشروع بإعداد قانون تصحيح الرواتب لانه لم يعد يجدي نفعاً كافة الحلول الترقيعيه السابقة مثل المساعدة نصف اساس الراتب او حتى مضاعفة الراتب وعليه تطالب الرابطة بما يلي:

أولا - يتوجب على المجلس النيابي الجديد ومنذ بدء جلساته التشريعية أن يعمل على تصحيح الرواتب والاجور بما يوازي الغلاء والانهيار في قيمة الرواتب والاسراع بصرف مستحقات الإنتخابات.

ثانياً - تدعو الرابطة المجلس النيابي الى إقرار قانون نقل الإعتماد اللازم من إحتياط الموازنة لتغطية كلفة بدل النقل .

ثالثاً - العمل على إقرار الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن كي يتم رفع قيمة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتستطيع القيام بدورها في تغطية كلفة الاستشفاء والمساعدات المرضية ورفع قيمة منح التعليم وفقاً للأسعار الرائجة وليست الأسعار القديمة.

رابعاً - مطالبة المجلس النيابي بفتح باب التوظيف بملاك وزارة التربية عبر إنصاف المتعاقدين بمختلف مسمياتهم وانهاء بدعة التعاقد.

خامساً - تطالب الرابطة وزيري الداخليه والمالية صرف مستحقات الإنتخابات النيابيه في المحتسبيات القريبه من مركز عمل أصحاب العلاقة وبأسرع وقت ممكن ويكفي أنكم وعدتم بصرفها فوراً ونكثتم بالوعد.

إن الرابطه إذ تحذر من التأخير والتلكؤ تدعو الى تصحيح الرواتب وإعطاء الحقوق قبل بدء العام الدراسي المقبل كي لا تضطر الى اللجوء لمواقف تصعيدية.

سادساً - تعلن الرابطة عن فوز المرشحين في إنتخابات الفروع المقررة يوم الأحد بالتزكية في كل من :

- فرع بيروت: هناء السيباسي، منال قرانوح، رنا عيتاني، روى صبره، راشال الشدياق، سهيله قبرصلي، غدير غزيري، عدلة أصلان، جورجيت صباغ، رولا بدران، سوسن ناصر الدين، عبير خليفه، مازن ياسين، غنى الدنى، غنى الحشاش.

- فرع جبل لبنان: مي جرجي شلهوب، غازي نجيب شاذبك، نسرين ابراهيم اسماعيل، سحر وديع بوضرغم، لميا ذوقان يحيى، غاده جودت المصري، صونيا العلي، روني بطرس رزق، جوسلين بشارة واكيم، سهى عبد الله كريكر، ندى فؤاد شرف، بشار محمد عباس، هدى علي جابر يوسف عباس الحاج ، بسام عبد الله مطر.

- فرع البقاع: نبيل احمد عقيل، مريم يونس يونس، ماجدة علي زعيتر، محمد حسين رايد، محمد حسن الحاج حسين، فريال محمد الحج دياب، علي زغيب، حسين علي يزبك، حنان فارس حجاز، عبدو صيدح، مادونا رزق شلهوب، حسين علي سجد، عبير رحيمة، سعاد ضاهر.

- فرع الجنوب: يحيى ركين، حسين بري، مازن عساف، حسين الراعي، سهير توبي، بتول سعد، محمود مكي، لينا حجازي، عبير الطويل، إسلام حجازي، قاسم مطر، حسن كركي، كريستيان غفري، عبير زيعور، ليلى فتوني.

أما المرشحون في فرع الشمال فهم : سامر جورج مبيض، سميره اسعد هرموش، عمار محمد سالم حميدو، لميس مخايل حرقص، محمد محي رجب، ريما حسين جناد، ندى عمر موصللي، نجود سليم احدب، سمر حسين كريم هوشر، سوميه ذياب غازي، عامر محمد الشيخ، خالد محمود الشيخ، سحر خضر مصطفى، ريما ابراهيم صالح، سلوى حسن الظفير، ايمان جمعه بريس، ألين نعيم سمعان، عبد العزيز محمد منير الرافعي، عصام احمد عثمان، فرج علي عبيد، اروى مصطفى الحسين، حسان عبد الكريم العلي، خلود محمد ابو طوق، هبه حسام بقسماطي، حنان ايليا يعقوب، سلام بشير مصطفى، عبير محمد الايوبي، سوزان ابراهيم ملص، ناله عبدالله ضناوي، أيمن حسين قدور، تانيا الياس حرقص، شريف قاسم خضر، عبير خالد بطيخ، غندا خالد الضاهر، محمد مصطفى النابوش.