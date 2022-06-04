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في يوم تخرج ابنه، هذا ما كتبه المسجون ظلماً بدري ضاهر

4
JUNE
2022
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إجا اليوم لعند بدري ضاهر إبنو وكان مقهور ومكسور الخاطر، سألتو شو باك، قلّي أنا زعلان من بيّي كتير، ليش ما بدو يحضر حفلة تخرّجي من المدرسة يلي ناطرا من ١٨ سنة؟؟ ما بدو يشاركني هيدي المناسبة وهوي يلي كان ناطرني لأكبر!
بعد الغصّة جاوبتو، مبلا اكيد بحب يشاركك بس هوي مخطوف من ٧ اب ٢٠٢٠ من قبل عصابة!
فسألني ليش؟ أوّل شي فكّرت ما خبرو لما يزعل اكتر، بس بعد التفكير قلت لازم يعرف هوي والناس إنو في نيترات تم تفريغن بالعنبر بتشرين الأوّل ٢٠١٤ وما كان شغل بيو بالمرفأ لانو نقلو قبل ٣ أشهر، ولكن القاضي زوّر إنو هو أدخلن ووضعن بالعنبر لانو القاضي نفسه هو حقق فين بشهر أيار ٢٠٢٠ وحفظ التحقيق وطلب تلحيم أبواب العنبر ومنشان يخلّص حالو استلم التحقيق بعد الانفجار، وزوّر التّهمة على بيّو وبعدو ناطر قاضي يسمعلو من سنتين!!
معليش بكرا الله بيشوف شو بيعمل بيلي حرمو الاولاد من أهلن!
لانن مجرمين محترفين ضد الانسان!

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