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قطع مناصرو القوات اللبنانية الطريق عند محلة خان بزيزا في قضاء الكورة التي يقطنها مواطنون من بلدة بشري. يذكر أن هذه الطريق مؤدية الى بعض القرى الكورانية ذات غالبية المواطنين الشيعة، بحسب ما أفادت مصادر محلية. والجيش اللبناني والأجهزة لايزالون يعملون على فتح الطريق حتى الساعة، من دون أي نتيجةٍ.

قطع الطريق جاء على خلفية إطلاق النار على الشرطي البلدي في بلدية بنهران بلال أسعد (الحاج يوسف) خلال مروره في خان بزيزا ليل أمس، من دون معرفة الأسباب، التي قد تكون مرتبطة بإستفزازاتٍ سابقةٍ، وعندما وصل الى قرية بحبوش في الكورة، إحتشد إقرباؤه، تعبيراً عن رفضهم للتعرض إليه وتطور الإشكال، لتصل الأمور الى قطع الطريق المذكور.