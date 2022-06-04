أبي نصر نوه بكلام حميه عن مرفأ جونيه وأهميته

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شكر النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان اليوم، لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، "ما أبداه من اهتمام بمرفأ جونيه"، ونوه تغريدته في هذا الإطار، ورأى فيها "شهادة على أهمية الموقع الفريد والاستثنائي لهذه المدينة العريقة والمنسية من الدولة، وعلى الدور المحوري لمينائها في المساهمة بإنعاش اقتصاد لبنان المتهالك".

وذكره بمحطة تكرير الصرف الصحي.



وكان حميه غرد أمس عن أن "وزارة الأشغال ستعمل على استكمال مراحل إقامة مرفأ جونية السياحي وفقا للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة، لكونه مرفقا حيويا ليس لمنطقة كسروان فحسب إنما لكل لبنان وذلك باعتباره مشروعا من مشاريع استراتيجية تعمق الدور التاريخي للبنان على ساحل شرق المتوسط".