living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران عبد الساتر استقبل الأمين العام لسينودس الأساقفة في أبرشيّة بيروت المارونيّة يرافقه المطران منير خيرالله

4
JUNE
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، زار الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش يرافقه المطران منير خيرالله، أبرشيّة بيروت المارونيّة حيث كان في استقباله رئيس أساقفتها المطران بولس عبد الساتر وعدد من الكهنة والموظّفين العاملين في المطرانيّة. وتطرّق الحديث إلى أوضاع لبنان والأبرشيّة في ظل الأزمات المتلاحقة وكيفيّة التخفيف من وطأتها على المواطن اللبناني.
كما التقى الكاردينال غريش اللجنة المركزيّة للسينودس في أبرشيّة بيروت المارونيّة وكان عرض للمسيرة السينودسيّة بمختلف محطاتها، كما للتحديّات التي واجهت اللجنة في إطلاق أعمال السينودس في ظلّ الظروف الصعبة. كما استمع الكاردينال غريش إلى شرح تلامذة مدرسة الحكمة "هاي سكول" للّوحات التي جسّدوا من خلالها الشركة والمشاركة والرسالة.
وفي ختام الزيارة، قدّم المطران عبد الساتر للكاردينال غريش صليبًا مصنوعًا من أخشاب الأبواب والنوافذ التي تحطّمت من جراء انفجار مرفأ بيروت، طالبًا منه أن يذكر لبنان والأبرشيّة في صلاته دائمًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout